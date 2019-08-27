Постановление правительства Республики Башкортостан от 26 августа 2019 года № 517 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Республике Башкортостан в среднем за месяц II квартала 2019 года"

В соответствии с законами Республики Башкортостан "О потребительской корзине в Республике Башкортостан" и "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Республике Башкортостан в среднем за месяц II квартала 2019 года в расчете на душу населения - 9 804 рубля, для трудоспособного населения - 10 434 рубля, для пенсионеров - 7 998 рублей, детей - 9 789 рублей.

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Башкортостан Р.Ф.Хабиров

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