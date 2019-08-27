БМП-2 на колесах: самая провальная модификация знаменитой бронемашины

Индийские конструкторы пытались создать колесный вариант БМП-2. Как сообщалось, новую машину предполагалось использовать в ходе миротворческих операций, в которых активно участвовали вооруженные силы данного государства.

Также в случае необходимости, по мнению разработчиков, ее можно было применять в районах с развитой дорожной сетью, например в городах.

На шасси трехосного автомобиля смонтировали большую часть корпуса с башней. В качестве вооружения использовались штатные 30-мм автоматическая пушка 2А42, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и противотанковый управляемый ракетный комплекс 9К113 "Конкурс".

Также полностью было сохранено десантное отделение на семь военнослужащих.

Там, где у обычной БМП находилось моторно-трансмиссионное отделение, появилась бронированная кабина, разделенная двигателем.

Экспериментальный образец продемонстрировали в Дели на выставке вооружений DEFEXPO - 2012.

Появление этого бронемутанта вызвало тогда большое недоумение у многих специалистов. Уж больно грубо и неказисто выглядела эта "новинка". Поскольку такая колесная версия боевой машины пехоты не заинтересовала индийских военных, ее больше нигде не показывали.

БМП-2 выпускается в Индии по лицензии с конца 80-х годов, в настоящее время на вооружении имеется более 1100 единиц. На базе российской техники были созданы различные варианты, в том числе легкий танк со 105-мм орудием, различные САУ, ракетные установки, в том числе с ПТУР третьего поколения. Однако, по мнению военных экспертов, проект по переводу "двойки" с гусениц на новое шасси стал самым провальным.