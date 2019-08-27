День памяти Константина Симонова проведут на Буйничском поле в Могилеве

И в эти августовские дни не покидает ощущение, что время не властно над просторами Буйничского поля в восьми километрах к югу от Могилева. В 63-х братских могилах в здешних краях покоятся 82 447 героев Великой Отечественной войны, которые почти на месяц сковали в первые дни войны силы гитлеровской армады. Именно над этим полем сорок лет назад, 28 августа 1979 года, и был развеян - согласно завещанию - прах знаменитого российского писателя, поэта и журналиста Константина Симонова.

Для 25-летнего репортера "Красной звезды" десантирование к линии фронта под Могилёв, где в июльские дни 1941 года шли ожесточенные бои, стало первой военной командировкой. Под вечер 11 июля вместе с легендарным фотокором Павлом Трошкиным прибыли они в город и уже через сутки стали свидетелями ошеломительной новости, как на Буйничском поле во время 14-часового сражения защитники города подбили и сожгли 39 фашистских танков и отстояли рубеж обороны.

Симонов побывал в осажденном фашистами городе, посетил и передний край обороны на Буйничском поле, встретился с особо отличившимися солдатами и офицерами. Именно события тех дней и легли в основу сюжета его бессмертного романа "Живые и мертвые". А командир полка Семен Кутепов стал прототипом героя романа - генерала Серпилина.

Позже писатель не раз возвращался к обороне Могилева, часто приезжал в областной центр, бывал на местах былых сражений, встречался с их участниками. В среду, информирует БЕЛТА, на мемориальном комплексе "Буйничское поле" состоится митинг-реквием и возложение цветов к камню-памятнику писателю. Участники митинга посетят музей Константина Симонова в Могилевском агролесотехническом колледже, где собрана большая коллекция фотографий, копии документов и вырезки из газет, рассказывающие о жизни и творчестве военкора Симонова.

А в Могилевской областной библиотеке в тот же день пройдет "круглый стол", посвященный творчеству литератора, произведения которого, написанные в годы войны, стали не просто отражением героической летописи народа, но и своеобразной молитвой. Неслучайно стихотворение "Жди меня", сочиненное почти восемь десятилетий назад, до сих пор вселяет надежду защитникам родины.

Всю жизнь вспоминал Симонов дни и ночи, проведенные под Могилевом. Эпизоды белорусских встреч и бесед встречаются в его мемуарах наряду с Москвой, Ленинградом, Одессой, Сталинградом и Севастополем. "Я не был солдатом, был всего только корреспондентом, однако у меня есть кусочек земли, который мне век не забыть, - поле под Могилевом", - признавался писатель.

В 1980 году, 25 ноября, на Буйничском поле был установлен большой 15-тонный памятный камень с мраморной доской на тыльной стороне: "...Всю жизнь он помнил это поле боя 1941 года и завещал развеять здесь свой прах."