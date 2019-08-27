Двое россиян пересекли границу Финляндии на надувной лодке

Финские пограничники совместно с российскими коллегами расследуют предполагаемое незаконное пересечение государственной границы двумя гражданами России. Инцидент произошел 24 августа в районе озера Кангасъярви.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пограничную службу Северной Карелии. Предполагается, что мужчины на надувной лодке отправились из России в Финляндию, а затем вернулись обратно. Они пересекли госграницу на 38 метров по финской территории.

О произошедшем пограничникам сообщили местные жители. Ведется предварительное расследование.