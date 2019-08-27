Федеральная избирательная комиссия США взяла перерыв в работе

В США приостановилась работа Федеральной избирательной комиссии. Это связано с уходом в отставку четвертого из шести председателей Мэттью Петерсена.

Правила обязуют наличие как минимум четырех уполномоченных представителей для принятия решений на высоком уровне. В американском избиркоме состояли всего четыре человека в связи с отставкой двух членов комиссии, передает Axios.

Госорган отвечает за соблюдение законов о финансировании избирательных кампаний. Сейчас в Соединенных Штатах продолжается предвыборная кампания перед выборами главы государства-2020. Выборы президента пройдут в США третьего ноября будущего года.