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27 августа 2019 г.

Постановление правительства Республики Карелия от 23 августа 2019 года № 325-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2019 года"

Дата подписания 23 августа 2019 г.
Опубликован 27 августа 2019 г.

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2019 года:

1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):

на душу населения - 14 909 рублей

трудоспособное население - 16 164 рубля

пенсионеры - 12 562 рубля

дети - 14 134 рубля;

2) по Республике Карелия, кроме северной части:

на душу населения - 13 882 рубля

трудоспособное население - 15 129 рублей

пенсионеры - 11 619 рублей

дети - 13 007 рублей;

3) в целом по Республике Карелия:

на душу населения - 14 019 рублей

трудоспособное население - 15 267 рублей

пенсионеры - 11 742 рубля

дети - 13 167 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков

 

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