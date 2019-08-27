Постановление правительства Республики Карелия от 23 августа 2019 года № 325-П "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2019 года"

В соответствии с Законом Республики Карелия от 16 августа 1995 года № 73-ЗРК "О прожиточном минимуме" Правительство Республики Карелия постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Республике Карелия за второй квартал 2019 года:
1) по северной части Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша):
на душу населения - 14 909 рублей
трудоспособное население - 16 164 рубля
пенсионеры - 12 562 рубля
дети - 14 134 рубля;
2) по Республике Карелия, кроме северной части:
на душу населения - 13 882 рубля
трудоспособное население - 15 129 рублей
пенсионеры - 11 619 рублей
дети - 13 007 рублей;
3) в целом по Республике Карелия:
на душу населения - 14 019 рублей
трудоспособное население - 15 267 рублей
пенсионеры - 11 742 рубля
дети - 13 167 рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Карелия".
Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков
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