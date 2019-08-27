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27.08.2019 11:36
Рубрика: Культура

"Легенду N17" признали самым популярным российским фильмом ХХI века

Текст: Мария Воронова
В День кино, который отмечается 27 августа, аналитики проекта Кино Mail.ru признали спортивную драму Николая Лебедева "Легенда N17" самым популярным отечественным фильмом, снятым в XXI веке.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

"Примечательно, что абсолютным лидером всех рейтингов оказался один и тот же фильм - спортивная драма "Легенда N17" с Данилой Козловским в главной роли", - цитирует ТАСС сообщение портала.

Фото: Предоставлено Продюсерским центром "ВГИК-Дебют"
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К таким выводам пришли аналитики, изучив оценки различных возрастных групп (18-55+) - всего более 6 миллионов отзывов. Наибольшее количество голосов среди современных фильмов получила именно лента Лебедева, вышедшая на экраны в 2013 году.

Кроме того, изучение оценок позволило установить, каким фильмам отдают предпочтение представители разных возрастных групп.

Например, молодые зрители (от 18 до 24 лет) чаще всего смотрят комедии и экшн-фильмы: в лидеры вырвались комедии "Горько!" Жоры Крыжовникова и "Кухня в Париже" Дмитрия Дьяченко с Дмитрием Назаровым и Марком Богатыревым в главных ролях.

Зрители постарше (от 25 до 34 лет) чаще смотрят социально-философские драмы, такие как "Левиафан" Звягинцева, или военные фильмы, к примеру, "Битва за Севастополь" Мокрицкого.

Аудитория в возрасте от 35 до 44 лет еще активнее голосует за драмы - самыми популярными фильмами у этой категории стали работы Алексея Балабанова (впрочем, его черная комедия "Жмурки" тоже набрала большое количество голосов) и Павла Лунгина.

А более взрослые зрители поставили наивысшие оценки фильмам о войне - "9-я рота" Федора Бондарчука и "Адмирал" Андрея Кравчука стали фаворитами в этой возрастной категории.

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