Постановление правительства Ленинградской области от 23 августа 2019 года № 382 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ленинградской области за второй квартал 2019 года"

В соответствии с областным законом от 7 апреля 2006 года № 19-оз "О прожиточном минимуме в Ленинградской области" Правительство Ленинградской области постановляет:

Установить величину прожиточного минимума в Ленинградской области за второй квартал 2019 года на душу населения 10759 рублей, для трудоспособного населения - 11646 рублей, пенсионеров - 9160 рублей, детей - 10379 рублей.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко

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