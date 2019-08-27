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27.08.2019 15:37
Рубрика: Общество

Огромная вулканическая масса угрожает судоходству в Тихом океане

Текст: Александр Саможнев

При помощи тепловизора спутник NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) зафиксировал из космоса большую массу из камня и пемзы величиной около 150 квадратных километров, дрейфующую в Тихом океане в районе островов королевства Тонго. Скальное образование представляет серьезную опасность для судоходства, информирует портал msn.com.

Фото: iStock
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По оценкам специалистов, скорее всего, скала является отколовшейся частью действующего подводного вулкана, который не заявлял о себе с 2001 года. Об этом свидетельствуют появляющиеся время от времени шлейфы дыма. Кроме того, вблизи вода выглядит обесцвеченной от высокой температуры. "Пемзовые плоты могут дрейфовать от нескольких недель до нескольких лет, медленно рассеиваясь в океанских течениях. Эти образования становятся отличным убежищем для морских организмов, помогая им распространяться", - отмечает вулканолог Эрик Клеметти из американского университета Денисона.

Все суда, находящиеся в этом районе, получают сведения о координатах опасного объекта. По данным обсерватория NASA (Earth Observatory): "13 августа образование из вулканической пемзы находилось недалеко от острова Лэйт королевства Тонго. Некоторое время масса двигалась на юго-запад, а 22 августа повернула в северном направлении".

Очевидцы, которые находились в непосредственной близости от скальной породы, удивляются ее размерам. Путешественники на катамаране, направлявшиеся в Фиджи, рассказали, что почти двое суток пробирались через поля из пемзы. Они своевременно получили сигнал об опасности и снизили скорость судна. В свою очередь, передали предупреждение другим лодкам, плавающим в тех же районах, чтобы они внимательно следили за ситуацией.

Общество Природа
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