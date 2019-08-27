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Певец Юлиан прокомментировал слухи о своей госпитализации

Новости
    27.08.2019, 13:27
Текст:   Олег Усков
Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости
Фото: Юрий Сомов/ РИА Новости

46-летний российский певец, кумир зрелых дам Юлиан Васин, выступающий как просто Юлиан, прокомментировал слухи о своей госпитализации.

Сегодня утром в Сети появились сведения, что артист попал в одну из московских клиник "из-за проблем с сердцем". Васин это отрицает. Заверив, что у него все в порядке, он не госпитализирован, а просто "решил проверить здоровье".

"Я не госпитализирован, просто решил проверить свое здоровье раз в жизни. Все у меня в порядке", - уверил Васин РИА Новости лично.

Юлиан Васин родился 15 августа 1973 года в Коломне. В восьмом классе сдал экстерном экзамены за два года и поступил в ГИТИС, "куда его, ввиду юного возраста, зачислили в виде исключения".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Еще на втором курсе обучения Юлиан стал лауреатом и обладателем Гран-при Международного конкурса артистов эстрады с песней "Старый клён" Пахмутовой. Второе исключение было сделано по окончании учебы - впервые в истории ГИТИСа, в один год Юлиану выдают сразу два диплома - "Артист эстрады" и "Режиссер эстрадных и массовых представлений".

В двадцать лет Васин провел свой первый сольный концерт в Государственном театре эстрады. В 1994-м стал Заслуженным артистом России. В том же году выпустил первый альбом.

Народный артист Чеченской республики, Народный артист Республики Ингушетия, Народный артист Республики Тыва.

В 2011-м снялся в сериале "Группа счастья" в роли Славика, уставшей от фанатов поп-звезды.

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