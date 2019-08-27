Почему православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

В среду, 28 августа, православные отмечают великий праздник - Успение Пресвятой Богородицы. Успение - древнерусское слово, означающее засыпание, сон, а в случае с Божьей Матери - смерть, кончину, причем по отношению к Богородице слово "Успение" пишется с заглавной буквы.

Но почему же христиане превращают событие смерти Богородицы в праздник? Во-первых, потому что Христос победил смерть, даровав каждому путь спасения, и поэтому самый большой праздник христиан - Пасха, Светлое Христово Воскресение. А во-вторых, сам переход Марии, Матери Божьей, из земной жизни в мир небесный происходил необычно. Это как раз и было Успение, есть еще один вариант этого слова - Усыпание. Не смерть, а сон. Отсюда двоякое настроение праздника: с одной стороны, горечь и печаль, неизменные при расставании, а с другой стороны - радость. Потому что, перейдя в мир иной, мир горний, Богородица не только не оставила людей в одиночестве, наоборот, Она усыновила всех нас - объяв всех, даже самых отъявленных грешников, Своею Любовью, как Покровом.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы наши предки почитали настолько важным, что в народе его называли Богородичной Пасхой. Считалось, что это праздник всей Владимиро-Московской Руси, потому что и во Владимире, когда святой благоверный князь Андрей Боголюбский сделал его стольным градом, был воздвигнут Успенский храм, и Москва, став столицей Руси, тоже выстроила себе Успенский собор в Кремле. Огромное количество церквей России было освящено в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы - русские помнили милостивую защиту Богородицы в дни бедствий, и уповали на то, что и дальше Божья Матерь не оставит страну.

Как и всем большим церковным праздникам, дню Успения Пресвятой Богородицы предшествовал пост, двухнедельный строгий Успенский пост, который сегодня закончился, и который должен был духовно подготовить верующих к самому празднику.

Время, когда произошло Успение Пресвятой Богородицы, неизвестно. Очевидно, что это было до первых гонений на христиан, развязанных безумцем Нероном в 64 году. Из Книги Деяний видно, что после Вознесении Господа на Небо, Богородица жила в Гефсимании, в доме апостола евангелиста Иоанна. Там она и скончалась. Когда на третий день после Ее успения, апостолы открыли гроб, то увидели в нем только погребальные пелены. На иконе праздника Успения над почившей во гробе Богородицей - почившей, но не умершей, изображен Христос. Как некогда Богоматерь держала на руках младенца Христа, так теперь Ее Сын, спустившийся с небес к Ее смертному одру, принимает на Свои руки маленькую, хрупкую и чистую душу Марии, родившуюся в новую жизнь. И это еще раз подчеркивает, что праздником Успения мы отмечем не смерть, а рождение в жизнь вечную.

"Братья, что это значит, что Церковь кончину Божией Матери называет не смертью, как обыкновенно мы называем кончину людей, а Успением или, что все равно, упокоением или мирным сном, и не только не скорбит, не плачет при гробе Ее, а, напротив, поет радостные, торжественные песни Ее исходу? - спрашивает святой праведный Иоанн Кронштадтский, и отвечает: - То, что преблагословенная Матерь Господа в самом деле не умерла, как обыкновенно умирают люди, а как бы уснула ненадолго мирным сном после тяжких скорбей жизни и что гроб Ее, бывший для Нее дверью к Небесному Царствию, скрывает в себе много радости для христианина; из этого гроба, как и из гроба воскресшего Господа, веет и на нас небесным нетлением, или лучше сказать - этот гроб непреложно обещает и нам бессмертие по душе и нетление по телу, истребляя в нас страх смерти".

Образ Пресвятой Богородицы одновременно и близок нам, и непостижим в своей высоте. Она была рождена в нашем мире, но в Ней осуществилась святость, которая была доступна человечеству даже и после грехопадения. Отсюда эпитет - мы говорим: "Пресвятая Дева Мария".

Богородица, усыновившая при кресте Своего Сына все человечество, простирает Свой покров над каждым. У поэта Семена Липкина есть удивительный стих-прозрение, как раз об этом.

Успение Пресвятой Богородицы. Фото: Иконописная мастерская Свято-Троицкого храма г. Курска

"Когда мне в городе родном

В Успенской церкви, за углом,

Явилась Ты в году двадцатом,

Почудилось, что Ты пришла

Из украинского села

С ребенком, в голоде зачатом.

Когда царицей золотой

Ты воссияла красотой

На стеклах Шартрского собора,

Глядел я на Твои черты

И думал: понимала ль Ты,

Что Сын Твой распят будет скоро?

Когда Казанскою была,

По озеру не уплыла,

Где сталкивался лед с волнами,

А над Невою фронтовой

Вы оба - Ты и Мальчик Твой -

Блокадный хлеб делили с нами.

Когда Сикстинскою была,

Казалось нам, что два крыла

Есть у Тебя, незримых людям,

И Ты навстречу нам летишь

И Свой полет не прекратишь,

Пока мы есть, пока мы будем".

А другой поэт, Михаил Лермонтов, называл Божью Матерь "Теплой Заступницей мира холодного".