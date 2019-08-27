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27.08.2019 13:37
Рубрика: Экономика

Продукцию моногородов будут продвигать через онлайн-площадки

Текст: Юлия Кривошапко

Продукция, произведенная в российских моногородах, будет продвигаться через Wildberries. Соглашение об этом подписали Фонд развития моногородов и электронная торговая площадка. Продукция из моногородов будет продаваться под брендом #СделаноВмоно.

Продукцию моногородов будут продвигать через онлайн-площадки

"Бизнесу из моногородов теперь доступна новая онлайн площадка для продвижения товаров. Уже сейчас на сайте можно купить неваляшку из моногорода Котовск и подстаканники из Кольчугино. Но продукции из моногородов может быть больше, будем развивать это направление", - отметила гендиректор Фонда Ирина Макиева.

Она добавила, что моногорода также могут стать площадками для размещения логистических центров. "Для городов это новые рабочие места, для инвестора - различные льготные условия. Первый в моногороде логистический центр уже строится в Зеленодольске", - уточнила Макиева.

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