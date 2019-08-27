ЦИКу пришлось отменить дискуссию по выборам в Мосгордуму

Оппоненты Центризбиркома не откликнулись на приглашение принять участие в заседании Научно-экспертного совета при ведомстве, назначенного на сегодня. В итоге мероприятие пришлось отменить уже во второй раз.

"Вынуждены сообщить, что заседание Научно-экспертного совета при ЦИК России, назначенное на 14:00 27 августа 2019 года, в очередной раз отменено", - говорится в заявлении ЦИК.

"К сожалению, большинство экспертов и политологов, неоднократно высказывавших критические замечания в адрес избирательных комиссий по вопросам регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы, чьи позиции мы хотели бы услышать и обсудить, по различным причинам не откликнулись на наше очередное предложение провести на площадке ЦИК России открытую дискуссию", - пояснила комиссия свое решение.

В ЦИКе напомнили, что целью заседания было не только обсуждение текущей ситуации, но и "выработка совместных предложений по совершенствованию избирательного законодательства и эффективных механизмов его реализации".

"Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего Научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен Комиссией в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Напомним, на одном из последних заседаний ЦИК его председатель Элла Памфилова в третий раз предложила в рамках заседания Научно-экспертного совета обсудить вопрос отказа в регистрации кандидатов. "Приглашаем всех критиков, всех, кому есть что сказать, на открытую дискуссию, где каждый сможет высказать свои аргументы и нам оппонировать. Надеюсь, никто из наших критиков не испугается, придет, и мы проведем открытую полемику", - сказала она.