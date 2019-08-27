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27.08.2019 17:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Фестиваль "PROлето" стартует 31 августа на проспекте Сахарова и ВДНХ

Текст: Максим Милославский
В Москве 31 августа и 1 сентября пройдет молодежный фестиваль "PROлето", посвященный окончанию лета и Дню знаний.

В субботу, 31 августа, с 14:00 до 20:00 на проспекте Сахарова запланирован большой праздничный концерт. На сцену выйдут Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Elvira T, "Дискотека авария", Sabi Miss, Кристина Си и другие артисты. Хэдлайнером станет Jason Derulo.

Фото: РИА новости www.ria.ru
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Вечером того же дня с 19:00 до 23:00 пройдет еще один концерт, но уже перед аркой главного входа ВДНХ. Артистов выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин".

Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале "Музыка Первого". Также на ВДНХ пройдут шесть крупных музыкальных и образовательных мероприятий.

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