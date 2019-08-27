Фестиваль "PROлето" стартует 31 августа на проспекте Сахарова и ВДНХ

В Москве 31 августа и 1 сентября пройдет молодежный фестиваль "PROлето", посвященный окончанию лета и Дню знаний.

В субботу, 31 августа, с 14:00 до 20:00 на проспекте Сахарова запланирован большой праздничный концерт. На сцену выйдут Ольга Бузова, Тима Белорусских, Алексей Воробьев, Elvira T, "Дискотека авария", Sabi Miss, Кристина Си и другие артисты. Хэдлайнером станет Jason Derulo.

Вечером того же дня с 19:00 до 23:00 пройдет еще один концерт, но уже перед аркой главного входа ВДНХ. Артистов выбрали сами москвичи на портале "Активный гражданин".

Прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале "Музыка Первого". Также на ВДНХ пройдут шесть крупных музыкальных и образовательных мероприятий.