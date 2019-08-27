СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме

Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок. О смерти шестилетнего мальчика сообщили журналисты.

- В ближайшее время следствием будет истребована необходимая медицинская документация, опрошен персонал детского дома-интерната и родители умершего ребенка, - сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Погибший ребенок вместе со старшим братом и младшей сестрой был изъят из семьи, после того, как мать детей стала фигурантом уголовного дела.