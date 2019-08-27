Воздух в столице сегодня прогреется до +22 градусов

В столичном регионе сегодня днем будет выше +20 градусов, об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, под влиянием восточной периферии антициклона осадки в регионе маловероятны, а вот температура воздуха достигнет +22 градуса. Ветер не сильнее 12 м/с в порывах, что несколько снизит комфортность летнего дня. Давление останется высоким - 751 мм рт ст.

В ночь на среду ощутимо похолодает, так, остыть воздух сможет до +7 градусов, а днем в середине недели не выше +16 градусов.

Кстати, наиболее жарким 27 августа было в 1897 году, когда потеплело до +34,7 градуса. А в 1921 году воздух остыл до +1,4 градуса.