На Камчатке офицер утонул во время преследования браконьера

В Камчатском крае военнослужащий погиб в ходе операции по задержанию браконьеров на реке Карага. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, преследуя нарушителя, 24-летний офицер зашел в воду на участке, где дно резко углубляется, и не смог справиться с течением.

Тело погибшего удалось обнаружить, осмотрев место происшествия с воздуха, и водолазы извлекли его из воды.

Судмедэксперты устанавливают точные причины смерти.

Олюторский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Камчатскому краю организовал по факту гибели офицера проверку, по результатам которой юридически оценят действия всех, кто находился на месте происшествия.