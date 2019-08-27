В Бурятии оштрафовали отравившую 40 школьников заведующую столовой

Штраф в размере 15 тысяч рублей назначил Прибайкальский районный суд заведующей столовой Ильинской средней общеобразовательной школы, где произошло массовое отравление учеников.

Школьники заболели сальмонеллезом. 30 ребят находились не в тяжелом состоянии, еще десять - чувствовали себя хуже, был причинен вред их здоровью средней степени тяжести.

Как сообщили в прокуратуре Республики Бурятия, суд признал женщину виновной в том, что с сентября по октябрь 2018 года она не смогла обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил в пищеблоке, в результате чего произошло массовое заболевание (часть 1 статьи 236 УК РФ). Приговор не вступил в силу.

С завидущей также могут взыскать 79500 рублей, затраченных из бюджета на лечение пострадавших. Иск подала прокуратура. Его рассмотрят в порядке гражданского судопроизводства.