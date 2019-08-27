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27.08.2019 09:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме

Текст: Анна Бондаренко

Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в городе Находка находятся в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас они в реанимации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные администрации Приморского края, пострадавшие - мужчина и женщина, вчера были прооперированы, сегодня их состояние остается стабильно тяжелым.

Взрыв прогремел в жилом доме в Находке

Напомним, взрыв произошел в Находке на первом этаже четырехэтажного дома по улице Заводская, 16, вчера в 17.30 по местному времени. По предварительным данным, взорвалась боевая граната.

В результате ЧП погибли два человека. Еще двое получили ранения. Здание не разрушено.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

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