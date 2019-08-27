В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме

Двое пострадавших при взрыве в жилом доме в городе Находка находятся в стабильно тяжелом состоянии. Сейчас они в реанимации.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные администрации Приморского края, пострадавшие - мужчина и женщина, вчера были прооперированы, сегодня их состояние остается стабильно тяжелым.

Напомним, взрыв произошел в Находке на первом этаже четырехэтажного дома по улице Заводская, 16, вчера в 17.30 по местному времени. По предварительным данным, взорвалась боевая граната.

В результате ЧП погибли два человека. Еще двое получили ранения. Здание не разрушено.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.