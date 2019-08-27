В Забайкалье медикам вручили ключи от новых квартир

Более 200 квартир приобретут до 2021 года для медицинских работников в Забайкальском крае в рамках социального развития центров экономического роста. Уже в 2019 году планируется купить 75 квартир, в 2020 году - 47 квартир, а в 2021 году - 81 квартиру. Первые новоселы уже получили ключи от своего дома.

Четыре квартиры приобрели для работников Шилкинской центральной районной больницы. Один из счастливых обладателей нового жилья - хирург Дмитрий Михайлов. Закончив учебу, он приехал работать в больницу и сразу получил собственную "двушку". Еще один молодой специалист, которого обеспечили жильем - врач-неонатолог Ольга Косякова. Работать в Шилкинской больнице она начала только этим летом.

"Жилье получили четыре молодых семьи, которые работают в нашей больнице не более двух лет. Все квартиры благоустроены, проведен ремонт. В ближайшее время мы приобретем еще одну квартиру и еще на две подали заявку. Всего в этом году семеро специалистов обзаведутся жильем", - рассказал главврач медучреждения Сергей Бянкин.

Администрация больницы выплатит новоселам по 100 тысяч "подъемных".

Напомним, на реализацию плана социального развития центров экономического роста в Забайкалье выделено более трех миллиардов рублей. Выделенные средства будут направлены на проведение капитального ремонта в семи медицинских организациях, создание проектов туберкулезной и краевой детской кинической больницы в Чите, строительство и приобретение 40 единиц фельдшерско-акушерских пунктов, медицинского оборудования, служебного жилья для медицинских работников, 54 автомобилей, в том числе 52 машин скорой помощи. Только за 2019 год используют 954 миллиона рублей.

Более трех миллиардов рублей до 2021 года краю выделено также в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Их потратят на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения края, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура в здравоохранении региона. 863,54 миллиона рублей освоят в текущем году.

Кстати



В Забайкальском крае реализуется программа "Земский доктор". С 2012 года на работу в сельскую местность и в поселки городского типа приехали 425 врачей и 20 фельдшеров, которые получили выплаты по одному миллиону и по пятьсот тысяч рублей соответственно. Только за последний год в программе приняли участие 63 врача и фельдшера.

