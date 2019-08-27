Увеличилось число жертв в ДТП с автобусом в Перми

По актуальной информации минздрава Пермского края, в больнице скончалась еще одна пассажирка автобуса, 17 августа врезавшегося в бетонную стену. Первая из жертв того ДТП погибла на месте.

Всего в страшной аварии пострадало 35 человек, 15 из которых спустя 11 дней продолжают находиться в медучреждении. Состояние троих пациентов оценивается как тяжелое, остальные, в том числе один ребенок, идут на поправку. В основном травмы получены по профилям нейрохирургии, хирургии и травматологии.

Ситуация с ДТП находится на строгом контроле пермского Минздрава. На базе администрации Орджоникидзевского района работает горячая линия для родственников пострадавших: +7 (342) 263-46-80.