Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Нижнем Новгороде

В Приокском районе Нижнего Новгорода на Мызинском мосту столкнулись шесть легковушек, "Газель" и грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

В результате аварии пострадали два человека. От госпитализации они отказались.

На месте происшествия образовался серьезный затор, сейчас там работает оперативная группа МЧС.

В пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области "РГ" рассказали, что авария, по предварительным данным, произошла из-за того, что водитель грузовика не выдержал безопасную дистанцию.