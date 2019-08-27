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27.08.2019,  
10:58
Текст:  Антон Валагин

Назван срок начала производства ударных дронов "Охотник"

Серийное производство тяжелых ударных беспилотников С-70 "Охотник" начнется в России после 2024 года. Об этом со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова сообщил телеканал "Звезда".

Фото: Михаил Мокрушин/ТАСС
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Выполненный по схеме "летающее крыло" и малозаметный для радаров дрон предназначен как для автономной работы, так и действий в паре с истребителем - в первую очередь Су-57. В "Охотнике" использованы многие технологии самолета пятого поколения, один из построенных Су-57 сейчас проходит совместные с С-70 испытания. В качестве партнера дрон будет разведывать расположение объектов вражеской ПВО и по команде пилота истребителя уничтожать их - для этого во внутрифюзеляжных отсеках 24-тонного беспилотника предусмотрено место для управляемых ракет.

3 августа С-70 впервые поднялся в воздух с аэродрома Новосибириского авиазавода, где был собран. В полете его сопровождал истребитель Су-30СМ. Технические характеристики аппарата засекречены, по данным из открытых источников, он оснащен турбореактивным двигателем семейства АЛ-31Ф - такие ставят на истребители Сухого. Между тем на авиасалоне МАКС-2019 представлен макет "Охотника" с плоским соплом - оно значительно снизит заметность дрона в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

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