Новосибирских бизнесменов заподозрили в выводе в Китай 600 млн рублей

В отношении директора и учредителя одной из коммерческих фирм Бердска Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных валютных операциях и уклонении от обязанностей по репатриации денежных средств.

Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, предприниматели незаконно вывели в Китай более 600 миллионов рублей. По условиям нескольких контрактов на эту сумму из КНР должен был поступить разного рода товар, только вот его декларирования, по сведениям Новосибирской таможни, так и не было осуществлено. Более того, требований о возврате денег в адрес "продавца" товара также не было.

Как выяснили специалисты ведомства, идея нехитрой схемы принадлежала 49-летнему учредителю коммерческой компании. Он, советами и предоставлением информации о возможностях по уклонению от норм валютного законодательства, поспособствовал директору той же фирмы в выводе столь крупных сумм. Теперь бизнесменам грозит до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

Справка "РГ"

Только за первые полгода Отдел валютного контроля Новосибирской таможни выявил нарушения валютного законодательства на сумму более трех миллиардов рублей. Это вдвое больше чем за аналогичный период 2018 года. По итогам проверок было возбуждено 86 административных производств и передано правоохранителям 19 материалов по признакам состава уголовной ответственности.