Новости

В Крыму в поселке Фрунзе утонул ныряльщик 10:09
Задержанного в Китае писателя из Австралии обвинили в шпионаже 10:06
Чем привлекает гостей тысячелетний Брест 10:00
Стали известны имена карателей, устроивших геноцид под Новгородом 09:58
Во Владивостоке из-за ливня остались без электричества шесть улиц 09:58
Новосибирских бизнесменов заподозрили в выводе в Китай 600 млн рублей 09:56
В Комсомольске-на-Амуре паводок подтопил почти 20 жилых домов 09:44
На британской ферме обнаружен клад стоимостью 5 млн фунтов стерлингов 09:43
Конгрессмен раскритиковал Трампа за стремление восстановить G8 09:41
Москвичам предложили сделать подарок школьникам 09:37
В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим 09:37
Черноморский флот высадит десант на участок крымского побережья 09:31
В Анапе сотрудников МВД заподозрили в понуждении девушки к сексу 09:26
Поисковики ВВО нашли останки погибших на Халхин-Голе бойцов 09:26
В Приморье рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в жилом доме 09:23
Пункт назначения: В Ленобласти лесовоз столкнулся с грузовиком 09:16
В Перми неизвестный прокатился на крыше автобуса 09:15
В датском городе установили светофоры с викингами 09:14
В Иркутской области девять человек отравились суши 09:06
В Петербурге двое 17-летних подростков разбились на мотоцикле 09:06
Популярность заглушек для ремней безопасности резко взлетела 09:00
"Краснодар" предложил контракт Фернандешу 08:48
Джон Болтон анонсировал визит в Киев 08:44
Геймеры получили 15 миллионов долларов за победу на турнире по DOTA 2 08:28
В Приамурье мошенники попытались нажиться на паводке 08:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В Гидрометцентре рассказали, насколько задержится лето в центре России
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 09:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Новосибирских бизнесменов заподозрили в выводе в Китай 600 млн рублей

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В отношении директора и учредителя одной из коммерческих фирм Бердска Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных валютных операциях и уклонении от обязанностей по репатриации денежных средств.

В Пскове лжеприставы вывели миллионы со счетов инвалидов

Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, предприниматели незаконно вывели в Китай более 600 миллионов рублей. По условиям нескольких контрактов на эту сумму из КНР должен был поступить разного рода товар, только вот его декларирования, по сведениям Новосибирской таможни, так и не было осуществлено. Более того, требований о возврате денег в адрес "продавца" товара также не было.

Как выяснили специалисты ведомства, идея нехитрой схемы принадлежала 49-летнему учредителю коммерческой компании. Он, советами и предоставлением информации о возможностях по уклонению от норм валютного законодательства, поспособствовал директору той же фирмы в выводе столь крупных сумм. Теперь бизнесменам грозит до пяти лет лишения свободы и крупные штрафы.

Справка "РГ"

Только за первые полгода Отдел валютного контроля Новосибирской таможни выявил нарушения валютного законодательства на сумму более трех миллиардов рублей. Это вдвое больше чем за аналогичный период 2018 года. По итогам проверок было возбуждено 86 административных производств и передано правоохранителям 19 материалов по признакам состава уголовной ответственности.

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Захарова осудила G7 за отказ от либеральных ценностей
34 миллиона россиян попали в "квалификационную яму"
Посольство РФ опровергло слова сенатора США об отказе в выдаче визы
Трамп заявил о возможной отсрочке пошлин на китайские товары