В Пятигорске полицейский сбил перебегавшего дорогу ребенка

В Пятигорске сотрудника полиции подозревают в нарушении правил дорожного движения, из-за чего пострадал мальчик, перебегавший дорогу. Об этом во вторник сообщили в краевом следственном управлении СКР.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 25 августа. В вечернее время сотрудник полиции, находясь при исполнении, ехал за рулем служебного автомобиля с включенными проблесковыми маячками по одной из улиц города.

"При совершении обгона он допустил наезд на 9-летнего мальчика, который перебегал проезжую часть дороги в неположенном месте. С полученными в ДТП травмами ребенок доставлен в реанимационное отделение больницы", - рассказали в управлении СКР по краю.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части первой статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Назначены судебные экспертизы, опрашиваются свидетели.

Также проводится проверка сотрудниками главного управления МВД России по Ставропольскому краю, после завершения которой будет рассматриваться вопрос о дальнейшем прохождении подозреваемым службы в органах внутренних дел.