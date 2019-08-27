Для пострадавшей в турецком отеле девочки могут открыть сбор средств

Уполномоченный по правам ребенка Ленинградской области Тамара Литвинова предложила открыть сбор средств, чтобы оказать поддержку семье 12-летней девочки, которая чуть не утонула в бассейне турецкого отеля.

Как следует из релиза на официальном сайте омбудсмена, расчетный счет для перечисления денежных средств будет размещен в случае согласия родителей школьницы на сбор средств.

Также в заявлении сказано, что семья девочки может рассчитывать на помощь и поддержку по линии уполномоченного.

Напомним, несчастный случай произошел 18 августа в бассейне турецкого курорта "Санхилл". 12-летнюю девочку за руку засосало в трубу бассейна. Отец школьницы, увидев, что дочь тонет, бросился ее спасать. Вместе с сотрудниками отеля и другими отдыхающими ребенка удалось вытащить на поверхность. Но девочка провела под водой слишком много времени.

В состоянии комы школьницу доставили в местную больницу, где она находится до сих пор. На помощь девочке в Анталью прибыла группа врачей из Петербурга, родителям было предложено транспортировать пострадавшую в Россию, но они отказались из-за риска ухудшения состояния ребенка во время перелета.