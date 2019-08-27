ФосАгро составила поезд длиною в семь экваторов Земли

День горняка в Заполярье отметили значительными достижениями. В Кировске Мурманской области открылся большой ледовый дворец "Апатит Арена". На Кировском руднике был совершен взрыв и отгрузка символической 2-млрдной тонны руды, добытой за 90 лет со дня основания АО "Апатит" - горнодобывающего комбината в составе компании «ФосАгро». А закончились торжества небывалыми по массовости гуляниями - в праздничных мероприятиях приняли участие более 15 000 человек.

Поздравление разлетелось на цитаты

Торжественный настрой праздничным мероприятиям был задан утром 23 августа, когда тружеников комбината "Апатит" с 90-летием предприятия и профессиональным праздником поздравил Президент России Владимир Путин. Поздравление, опубликованное на официальном портале главы государства, мгновенно разлетелось на цитаты.

"История вашего легендарного комбината поистине впечатляет. Основанный в 1929 году в суровых условиях Заполярья, за прошедшее время он стал одним из признанных лидеров отечественной горно­-химической отрасли, надёжным производителем высококачественной, востребованной на внутреннем и международном рынках продукции. И сегодня по праву считается ключевым предприятием холдинга "ФосАгро". Отмечу, что столь значимые успехи были достигнуты благодаря самоотверженному, слаженному труду многих поколений работников ГОК, их ответственному отношению к делу", говорится в обращении Президента страны.

Церемония, знаменующая знаковое достижение промышленного гиганта - добычу и отгрузку двухмиллиардной тонны апатит-нефелиновой руды, - стала прологом к торжествам. Взрыв, символизирующий переход к новому рубежу, прогремел в Коашвинском карьере Восточного рудника.

Команду на его проведение дали генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев, директор "Апатита" Андрей Абрашитов, а также гости праздника - вице-премьер Дмитрий Козак и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Взявшись за руки, они нажали на символическую кнопку. После этого на большом экране появилось видео масштабного взрыва, сотрясающего карьер.

- Два миллиарда тонн руды - это более 19 млн думпкаров, - сказал генеральный директор "ФосАгро" Андрей А. Гурьев. - Если из них сформировать поезд, то его длина будет эквивалентна длине семи экваторов Земли. Из добытой руды на фабриках горно-обогатительного комплекса в Хибинах выработано почти 700 млн тонн апатитового концентрата. До этой отметки осталось сделать немного, буквально полшага. Уже в сентябре мы возьмем эту высоту.

Заполярная жемчужина промышленности

Дмитрий Козак назвал компанию "ФосАгро" "жемчужиной всей горнодобывающей промышленности".

- География поставок удобрений (компании) - это сто стран мира. Это все ваша работа, - отметил Козак. - Я хочу от всей души поздравить вас с этим замечательным праздником, и пожелать не останавливаться на достигнутом, чтобы были новые и новые успехи: и освоение новых технологий, и освоение новых рынков. Ведь сто стран - это всё-таки не все ещё страны мира.

На церемонии были вручены государственные награды сотрудникам предприятия. Коллектив АО "Апатит" был награжден Почетной грамотой Правительства РФ за большой вклад в развитие химической промышленности, высокие трудовые достижения и в связи с 90-летием со дня образования. Также стало известно, что предприятие награждено орденом "Славы и Чести" - высшей наградой Русской Православной церкви. Это первый случай в истории, когда этого ордена удостаивается компания, а не персона. Тружеников предприятия в своем видеообращении благословил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

""Апатит" делает очень много, помогая людям, тем, кто нуждается в помощи. Социальная работа, благотворительная работа сопровождает ваши производственные успехи, и во многом определяется этими производственными успехами. Дай Бог чтобы и дальше успехи "Апатита" в сфере добычи полезных ископаемых, успехи на внутреннем и внешнем рынках сопровождались ростом благополучия тружеников, расширением социальной базы, которую поддерживает "Апатит" и продолжением дальнейшей благотворительной деятельности. Я призываю благословение Божие на руководство и всех тружеников "Апатита", празднующего ныне свое девяностолетие.", говорит Святейший Патриарх Кирилл в обращении к трудовому коллективу предприятия.

В новой ледовой арене будут заниматься юные хоккеисты

К празднику и юбилею предприятия в Кировске приурочили открытие спортивно-оздоровительного центра "Апатит Арена".

Внутри него расположено ледовое поле площадью 1800 квадратных метров, тренажерный зал, зал для хореографии, буфет, зона проката коньков. Предусмотрены помещения для медицинского персонала, инвентаря, раздевалки, технические и бытовые помещения, помещения для льдоуборочных машин и холодильного оборудования. Общая площадь сооружения составляет 6176 квадратных метров, полезная - 5784,5.

В режиме спортивных мероприятий трибуны вмещают 260 человек, при проведении концертов и выставок вместимость арены составляет 750 человек. Объект оснащен специальным покрытием, позволяющим проводить мероприятия без растапливания льда.

В новом ледовом дворце будут заниматься хоккеем и фигурным катанием дети. Отделения этих видов спорта планируется открыть на базе МАУ СОК "Горняк". Здесь же будут тренироваться любительские хоккейные команды.

Центральным событием церемонии открытия стал матч юных хоккеистов на кубок Сергея Федорова - двукратного призёра Олимпийских игр, трёхкратного чемпиона мира, трёхкратного обладателя Кубка Стенли. Легендарный спортсмен провел юные годы в Апатитах, где начинал хоккейную карьеру в местной команде "Апатитстрой".

На матч открытия в гости к местному "Апатиту" приехала череповецкая "Северсталь". Ребята показали зрелищный, динамичный хоккей, игра была на встречных курсах.

Сергей Федоров стал одним из гостей церемонии открытия ледового дворца.

- Это прекрасная арена! - сказал он. - Надеюсь, она послужит юным спортсменам для достижения результатов.

Накануне матча Сергей Федоров провел мастер-класс по хоккею для участников матча открытия. Для прославленного спортсмена устроили экскурсии по объектам спортивно-туристической инфраструктуры, активно обновляемой в последние годы при участии группы "ФосАгро" - горнолыжному склону "Большой Вудьявр", санаторно-оздоровительному комплексу "Тирвас".

Особым пунктом программы стало посещение средней школы №3, в которой учился Сергей.

- Испытал здесь такой чисто человеческий теплый восторг, - признался Федоров журналистам на выходе из альма-матер. - Пока сложно оценить свои ощущения, нужно их еще проанализировать. Воспоминания только начинают выкристаллизовываться. Все, что раньше казалось большим, огромным сейчас смотрится совершенно по-другому. Очень рад, что так получилось - появилась возможность прийти туда, где получал образование, побывать в родных местах.

"Апатит Арена" была построена в партнерстве с правительством Мурманской области. Общая стоимость проекта составила свыше 500 млн руб.

- Этот ледовый дворец, которые мы строили вместе, - подарок городу и всем работникам комбината "Апатит", - сказал в своей речи врио губернатора Андрей Чибис.

Лучшему горняку вручили автомобиль

В субботу на День горняка гулял весь Кировск. В город приехали уличные театры из Москвы и Петербурга. На Курортном бульваре работали шаржисты, были организованы мастер-классы по разным видам декоративно-прикладного искусства, прошло первенство города по мотокроссу. На набережной озера Верхнее кировчане и гости города могли осмотреть выставку горной техники и понаблюдать за показательными выступлениями яхтсменов.

Еще одним радостным событием праздничного дня стало освещение церкви в честь святого Андрея Первозванного на Расвумчоррском руднике. Чин освящения возглавил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Труженики АО "Апатит" прошли праздничным шествием по улицам родного города. По традиции в единую колонну встали все - от рядовых сотрудников предприятий до топ-менеджеров группы "ФосАгро" и руководителей Мурманской области.

- Компания "ФосАгро" и комбинат инвестируют в развитие Кировска, - подчеркнул в своей речи на стадионе "Горняк" генеральный директор ПАО "ФосАгро" Андрей А. Гурьев. - Для нас он является базовым и ключевым. Инвестиции в городскую инфраструктуру, горнолыжный курорт, социальную сферу говорят о том, что мы с вами будем тут жить, трудиться, учиться, созидать. Это наш с вами город, это наш с вами русский Север.

По традиции на стадионе состоялось чествование лучшего горняка года - этого почётного звания в 2019 году удостоен взрывник Кировского рудника Иван Чеботарёв. Ему были вручены ключи от нового автомобиля.

Завершился праздник концертом, на котором выступили кавер-группа Diamond Black, певица Елена Темникова и заслуженный артист РФ Леонид Агутин.

Несмотря на прохладный вечер тысячи людей подпевали любимым артистам, а после окончания концерта делились теплом и радостными эмоциями:

"Спасибо за грандиозный праздник и прекрасный концерт", "я и целый стадион пели вместе с Агутиным, это было незабываемо!", "весь день - праздник, отдохнули всей семьей, море впечатлений!".