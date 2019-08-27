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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стали известны имена карателей, устроивших геноцид под Новгородом

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области установлены имена карателей, которые в годы оккупации производили массовые расстрелы мирных граждан. Как сообщает РИА Новости, в списке, составленном Управлением ФСБ по Новгородской области, фигурируют имена 19 человек.

Фото: Медвинский Михаил/wikipedia.org
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В частности, в расправах над мирными гражданами подозревают Рудольфа Гроте, Сергея Коржи, Олега Климова, Карлиса Лациса, Загерса Цагерса, Адольфа Клибуса, Яниса Цирулиса, Хариса Лиепиньша, Артура Кривиньша. Судьба этих людей устанавливается, в Следственном комитете по Новгородской области, по данным РИА Новости, не исключают, что они могут быть живы.

Напомним, уголовное дело по факту геноцида было возбуждено в Новгородской области в мае этого года. Поисковые отряды обнаружили у деревни Жестяная Горка Батецкого района массовые захоронения мирных жителей.

Экспертиза показала, что люди погибли насильственной смертью, их расстреляли. По предварительным данным, речь идет более чем о 2,6 тысячах человек.

Исследуя архивы, следователи выяснили, что карательную операцию проводили сотрудники службы безопасности рейхсфюрера СС. Также было установлено, что в составе группы находилось 33 карателя из Латвийской ССР.

Общее руководство группой осуществлял Герцог Курт, генерал немецкой армии. Он попал в плен в мае 1945 года, его судил Военный трибунал. Умер Курт в 1948 году под Воркутой. Имена остальных участников отряда долгие годы были неизвестны, да и сама информация о массовых расстрелах под Жестяной Горкой была известна в основном местным жителям. На месте казней люди установили стихийный мемориал, туда приносили цветы и свечи.

Расследования сразу после войны не было инициировано и долгое время о том, что происходило в Жестяной Горке в годы оккупации никто не знал. Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства случившегося. Уже известно, что среди расстрелянных были пленные, местные жители. Более того, в братской могиле даже находили останки беременных женщин, каратели не пощадили и их.

Происшествия Правосудие Следствие Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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