В центре Петербурга 9-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе

В Петербурге возле дома №9 по улице Большой Пушкарской, 21, девятилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за рулем автомобиля Hyundai находилась 39-летняя женщина.

Иномарка наехала на ребенка и еще несколько метров протащила за собой. Мальчика доставали из-под машины горожане и прибывшие на место сотрудники экстренных служб.

В крайне тяжелом состоянии ребенка доставили в больницу. Сейчас сотрудники регионального управления ГИБДД выясняют все обстоятельства случившегося.