Пьяный виновник ДТП угнал эвакуатор, угрожая водителю пистолетом

Настоящий боевик с угонами и стрельбой разыгрался сегодня утром в городе Азове Ростовской области. Виновник "пьяного" ДТП не только протаранил и серьезно повредил две машины, но и угнал эвакуатор, угрожая пистолетом водителю.

Когда утром полицейские приехали на место аварии, они обнаружили, что водитель AUDI А4 - виновник ДТП - был пьян. Он не справился с управлением и на полной скорости влетел в "Камаз". Удар был такой силы, что его легковушку отбросило на другой грузовик. Гаишники отстранили его от управления автомобилем (от медицинского освидетельствования мужчина отказался).

Его разбитая иномарка отправилась на штрафстоянку. Но водитель с таким развитием событий мириться не захотел. Он поехал на такси вслед за эвакуатором, проник на территорию стоянки. Угрожая травматическим пистолетом, он потребовал у водителя эвакуатора сесть за руль и ехать, куда он укажет. Серьезность своих намерений мужчина подтвердил несколькими выстрелами в воздух.

Как рассказали полицейские, на угнанном авто они доехали до одного из азовских гаражных кооперативов. Но сторож на въезде увидел вооруженного мужчину и вызвал полицию. Нарушитель был задержан. Сейчас ему инкриминируют неправомерное завладение автомобилем (без цели хищения) - причем по самой тяжелой четвертой части, с применением насилия, опасного для жизни. По ней мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.