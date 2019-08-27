Новости

Факсимиле Брестской Библии презентовали в Минске 16:05
Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка 16:03
В Алуште изъяли почти три тонны контрафактного алкоголя 15:58
Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Нижнем Новгороде 15:56
В Дагестане два ребенка погибли от удара током 15:53
Центр Петербурга перекроют в связи с Дрезденским оперным балом 15:50
Бразилия открыла России свой рынок для экспорта говядины 15:45
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную Раду 15:45
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире 15:44
В Берлине туристам предлагают убирать мусор 15:41
Огромная вулканическая масса угрожает судоходству в Тихом океане 15:37
В КБР начался поиск пропавших альпинистов из Москвы и Ялты 15:34
В Беловежской пуще кроты откопали 2000-летнее поселение 15:25
Увеличилось число жертв в ДТП с автобусом в Перми 15:22
Пьяный виновник ДТП угнал эвакуатор, угрожая водителю пистолетом 15:19
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию 15:12
Фото: сын Валерии во Франции отпраздновал свадьбу с одноклассницей 15:10
Англоязычные регионы Камеруна оказались на грани гражданской войны 15:06
Генпрокуратура пообещала сотрудникам "Крестов" уголовное дело 15:03
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2 15:02
В Арктике открыли пять новых островов 15:01
В Сеть попали первые кадры трейлера и постер "Черной вдовы" 15:00
В Дагестане назвали возможную причину аварии с маршруткой 14:55
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины 14:53
Беларусь вышла на первое место в мире по количеству зубров 14:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пьяный виновник ДТП угнал эвакуатор, угрожая водителю пистолетом

Текст: Александр Гавриленко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Настоящий боевик с угонами и стрельбой разыгрался сегодня утром в городе Азове Ростовской области. Виновник "пьяного" ДТП не только протаранил и серьезно повредил две машины, но и угнал эвакуатор, угрожая пистолетом водителю.

В Ростове вынесли приговор банкирам за хищение двух миллиардов рублей

Когда утром полицейские приехали на место аварии, они обнаружили, что водитель AUDI А4 - виновник ДТП - был пьян. Он не справился с управлением и на полной скорости влетел в "Камаз". Удар был такой силы, что его легковушку отбросило на другой грузовик. Гаишники отстранили его от управления автомобилем (от медицинского освидетельствования мужчина отказался).

Его разбитая иномарка отправилась на штрафстоянку. Но водитель с таким развитием событий мириться не захотел. Он поехал на такси вслед за эвакуатором, проник на территорию стоянки. Угрожая травматическим пистолетом, он потребовал у водителя эвакуатора сесть за руль и ехать, куда он укажет. Серьезность своих намерений мужчина подтвердил несколькими выстрелами в воздух.

Как рассказали полицейские, на угнанном авто они доехали до одного из азовских гаражных кооперативов. Но сторож на въезде увидел вооруженного мужчину и вызвал полицию. Нарушитель был задержан. Сейчас ему инкриминируют неправомерное завладение автомобилем (без цели хищения) - причем по самой тяжелой четвертой части, с применением насилия, опасного для жизни. По ней мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины