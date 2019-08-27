Под Ростовом начался крупный ландшафтный пожар

Под Ростовом-на-Дону полыхает крупный ландшафтный пожар. По словам очевидцев, горит сухая трава и камыш.

Официальной информации о площади возгорания пока нет. Между тем в некоторых СМИ сообщается, что площадь пожара уже превысила тысячу квадратных метров. На место происшествия прибыло более 50 спасателей. Сильный ветер способствует тому, что огонь захватывает все новую и новую территорию, подбираясь к автотрассе.

Между тем, по информации департамента предупреждению и ликвидации ЧС, в связи с жаркой погодой в юго-восточных, центральных, местами в южных, северо-восточных и северозападных районах области и в Приазовье сохраняется высокая пожароопасность. Сейчас на территории Ростовской области действует особый противопожарный режим.

С начала года в регионе произошло 545 загораний сухой растительности и камыша. Общая площадь возгорания составила более 40 га.