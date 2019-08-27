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27.08.2019,  
14:10
Текст:  Николай Грищенко

Ударный Ми-28НМ увеличит скорость за счет новых лопастей

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" получит более совершенную модернизированную несущую систему. В результате скорость машины вырастет на 10 - 20 километров. Об этом стало известно в ходе авиасалона МАКС-2019.

Фото: Николай Грищенко / РГ
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"На Ми-28НМ планируются к установке модернизированные лопасти с новой, самой современной геометрией. Лопасти, конечно же, улучшат основные летно-технические характеристики и увеличится скорость", - сообщил журналу "Вертолеты России" заместитель генерального директора холдинга по продажам военной вертолетной технике Владислав Савельев.

Кроме того, также продолжится выпуск модернизированных "Ночных охотников" с двойным управлением. На них, по словам Саверьева, будут реализованы доработки, призванные устранить замечания выявленные в ходе эксплуатации строевых вертолетов Ми-28Н.

Отметим, что модернизированный вертолет "Ночной охотник" является на сегодняшний момент одним из самых совершенных ударных вертолетов За свои высокие пилотажные качества и надежность Ми-28НМ получили неофициальное прозвище "Николай Михайлович". От прежней модели машина отличается увеличенной дальностью поражения целей, новым надвтулочным радаром и расширенным составом вооружения. Ракетный комплекс "Хризантема", который имеет радиоэлектронную систему управления, позволяет на расстоянии до шести километров поражать в любых условиях танки с броневой защитой до 1200 мм. Для Ми-28НМ также разработана ракета с дальностью до 25 километров.

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