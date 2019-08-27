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27.08.2019 18:53
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Урале восстановили железную дорогу, разрушенную "диверсантами"

Текст: Екатерина Призова (Екатеринбург)
Фото: Татьяна Андреева

На станции Адуй под Екатеринбургом прошли учения военнослужащих. Бойцы материально-технического обеспечения восстанавливали железную дорогу, которую по легенде разрушил противник.

"Диверсанты напали на ключевой железнодорожный узел, повредили большой участок полотна и подожгли цистерну на станции", - рассказали о сценарии тренировки в департаменте информационной политики.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Военные отразили атаку и задержали нападавших, после чего провели разведку местности на предмет заложенных взрывных устройств и потушили очаг возгорания с помощью пожарного поезда.

"Впервые на таких учениях отработали взаимодействие различных войсковых подразделений и органов материально-технического обеспечения, специалистов железной дороги, армейской авиации", - подчеркнули в департаменте.

Задача тренировки - максимально быстро (менее чем за час) погрузить танковый батальон на железнодорожный транспорт и восстановить пятьдесят метров рельсошпальной решетки.

Учения продлятся до 30 сентября, руководит ими замминистра обороны Дмитрий Булгаков. В тренировках принимают участие более 30 тысяч военнослужащих, задействовано свыше семи тысяч единиц техники, самолеты и вертолеты.

Кстати

Ранее тоже близ Екатеринбурга - но на полигоне Свердловский - военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы прикрыли аэродромы от воздушной атаки.Для защиты использовали отражатели комплексов "Красуха-4С": специалисты исказили навигационное поле, создали стену помех и "ослепили" средства наведения истребителей-бомбардировщиков "противника".

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