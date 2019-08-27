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27.08.2019 23:04
Рубрика: Спорт

Рублев обыграл восьмую ракетку мира Циципаса

Текст: Артур Нанян
Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) по теннису.
Андрей Рублев (справа) получает поздравления от Стефаноса Циципаса. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports Андрей Рублев (справа) получает поздравления от Стефаноса Циципаса. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports
Андрей Рублев (справа) получает поздравления от Стефаноса Циципаса. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports

В стартовом матче он переиграл в четырех сетах грека Стефаноса Циципаса - 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Встреча Рублева с восьмой ракеткой мира длилась чуть менее четырех часов - 3 часа 58 минут. Если в первых трех сетах между игроками развернулась упорная борьба, то в четвертом Андрей был явно сильнее.

В концовке партии он отдал свою подачу, но затем быстро сделал обратный брейк и не упустил своего.

Следующим соперником Рублева станет француз Жиль Симон, победивший в четырех сетах представителя США Бьорна Фратанджело - 5:7, 7:5, 7:5, 7:5.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" US Open 2019
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