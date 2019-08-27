Рублев обыграл восьмую ракетку мира Циципаса

Россиянин Андрей Рублев пробился во второй круг Открытого чемпионата США (US Open) по теннису.
Андрей Рублев (справа) получает поздравления от Стефаноса Циципаса. Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports
В стартовом матче он переиграл в четырех сетах грека Стефаноса Циципаса - 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.
Встреча Рублева с восьмой ракеткой мира длилась чуть менее четырех часов - 3 часа 58 минут. Если в первых трех сетах между игроками развернулась упорная борьба, то в четвертом Андрей был явно сильнее.
В концовке партии он отдал свою подачу, но затем быстро сделал обратный брейк и не упустил своего.
Следующим соперником Рублева станет француз Жиль Симон, победивший в четырех сетах представителя США Бьорна Фратанджело - 5:7, 7:5, 7:5, 7:5.