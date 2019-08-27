Постановление правительства Санкт-Петербурга от 22 августа 2019 года № 558 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге за II квартал 2019 года"

Во исполнение Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", на основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 761-135 "О потребительской корзине для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" и в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2004 № 479 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических групп населения в Санкт-Петербурге" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Санкт-Петербурге за II квартал 2019 года:

в расчете на душу населения - 11 465 руб. 30 коп.;

для трудоспособного населения - 12 584 руб. 30 коп.;

для пенсионеров - 9 303 руб. 80 коп.;

для детей - 11 176 руб. 20 коп.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Митянину А.В.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга А.Д.Беглов

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