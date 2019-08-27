Распоряжение губернатора Томской области от 26 августа 2019 года № 195-р "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за II квартал 2019 года"

1. В соответствии с Законом Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ "О прожиточном минимуме в Томской области", постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 "Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения по Томской области" установить величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за II квартал 2019 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по социальной политике.

С.А.Жвачкин

Приложение к распоряжению Губернатора Томской области от 26.08.2019 № 195-р

Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Томской области за II квартал 2019 года (в рублях)

По группам территорий На душу населения Трудоспособное население Пенсионеры Дети Северная часть Томской области* 12628 13556 10251 13172 Кроме северной части Томской области** 11490 12196 9302 11963 Томская область 11694 12437 9470 12177

* - муниципальные образования: Городской округ Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район, Верхнекетский район, Колпашевский район, Парабельский район, Молчановский район, Чаинский район, Тегульдетский район, город Кедровый, Кривошеинский район, Бакчарский район.

** - муниципальные образования: Первомайский район, Асиновский район, Зырянский район, Шегарский район, Томский район, Город Томск, городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области, Кожевниковский район.

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