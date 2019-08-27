В 2019 году в море выйдет беспилотный сухогруз

Новости

В Оренбурге на улице обнаружили тело ребенка 16:44
Путин угостил Эрдогана мороженым 16:32
Эксперт назвал профессии, которым грозит исчезновение 16:27
В Беларуси подготовлен план развития отстающих регионов 16:24
Факсимиле Брестской Библии презентовали в Минске 16:05
Строящуюся Коммунарскую линию метро продлят до Троицка 16:03
В Алуште изъяли почти три тонны контрафактного алкоголя 15:58
Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Нижнем Новгороде 15:56
В Дагестане два ребенка погибли от удара током 15:53
Центр Петербурга перекроют в связи с Дрезденским оперным балом 15:50
Бразилия открыла России свой рынок для экспорта говядины 15:45
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную Раду 15:45
Назван срок завершения испытаний самого мощного вертолета в мире 15:44
В Берлине туристам предлагают убирать мусор 15:41
Огромная вулканическая масса угрожает судоходству в Тихом океане 15:37
В КБР начался поиск пропавших альпинистов из Москвы и Ялты 15:34
В Беловежской пуще кроты откопали 2000-летнее поселение 15:25
Увеличилось число жертв в ДТП с автобусом в Перми 15:22
Пьяный виновник ДТП угнал эвакуатор, угрожая водителю пистолетом 15:19
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию 15:12
Фото: сын Валерии во Франции отпраздновал свадьбу с одноклассницей 15:10
Англоязычные регионы Камеруна оказались на грани гражданской войны 15:06
Генпрокуратура пообещала сотрудникам "Крестов" уголовное дело 15:03
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2 15:02
В Арктике открыли пять новых островов 15:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 26 августа по 1 сентября
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Учебный год 2019 в вузах"
27.08.2019 15:19
Рубрика: В мире

В 2019 году в море выйдет беспилотный сухогруз

Текст: Максим Макарычев
В 2019 году впервые в истории в плавание отправится автономный грузовой корабль без экипажа. Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, уже в обозримом будущем такие сухогрузы будут в большом количестве бороздить океанские просторы, став, своего рода, "кораблями-призраками". Запустить линейку автономных судов в открытое плавание на постоянной основе планируется в середине 2020 года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как уверяют создатели таких сухогрузов, "автономные корабли - это будущее судоходной отрасли, столь же революционное, каким в свое время стал смартфон для телефонии". В пользу использования таких морских грузоперевозок говорит тот факт, что практически на треть будут уменьшены расходы за счет урезания расходов на содержание экипажа корабля. При этом сухогруз оснастят "экологически чистыми" аккумуляторами емкостью 3,5-4 мегаватт, системой GPS-мониторинга, многочисленными радарами и камерами. Наконец, с помощью электрических кранов и оборудования будет осуществляться его автоматическая система швартовки в портах. Новый сухогруз будет способен брать на борт до 4500 тонн груза. Автономные корабли, уверяют разработчики, будут сконструированы в соответствии с требованиями основных мировых портов.

Фото: kinopoisk.ru
Разрушающийся "Титаник" показали на видео

В настоящее время около 80 процентов объема грузов в мире перевозится морским транспортом, и он по-прежнему является наиболее эффективным средством доставки товаров в большинство стран. По данным ООН, объем таких морских международных перевозок увеличился в четыре раза с 1970 года по сегодняшний день, достигнув ежегодного уровня в 10 миллиардов тонн грузов. Однако эксперты задаются вопросом, смогут ли компьютеры управлять кораблями с такой же степенью безопасности, как капитан и команда судна? Впрочем, в ходе первых трансатлантических рейсов такой корабль будет идти в рейс в присутствии нескольких специалистов, которые смогут вмешаться в случае возникновения нештатной ситуации. Кстати, эксперты уверяют, что "компьютер в роли капитана" может иметь еще одно преимущество. Согласно анализу, проведенному одной из крупнейших в Европе страховых компаний, человеческая ошибка является причиной более трех четвертей всех катастроф кораблей в морских водах. При этом наиболее показательной является грубая небрежность, допущенная капитаном одного из крупнейших в Европе теплоходов Costa Concordia, которая привела к его крушению в 2012 году вблизи побережья Италии.

В мире Европа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019
Началась вторая очередь поставок комплексов С-400 в Турцию
Пушков дал совет сенатору США по поводу получения визы в Россию
Макрон призвал Европу переосмыслить отношения с Россией
СМИ: Зеленский определился с кандидатурой нового премьера Украины