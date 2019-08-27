В 2019 году в море выйдет беспилотный сухогруз

В 2019 году впервые в истории в плавание отправится автономный грузовой корабль без экипажа. Как отмечает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung, уже в обозримом будущем такие сухогрузы будут в большом количестве бороздить океанские просторы, став, своего рода, "кораблями-призраками". Запустить линейку автономных судов в открытое плавание на постоянной основе планируется в середине 2020 года.

Как уверяют создатели таких сухогрузов, "автономные корабли - это будущее судоходной отрасли, столь же революционное, каким в свое время стал смартфон для телефонии". В пользу использования таких морских грузоперевозок говорит тот факт, что практически на треть будут уменьшены расходы за счет урезания расходов на содержание экипажа корабля. При этом сухогруз оснастят "экологически чистыми" аккумуляторами емкостью 3,5-4 мегаватт, системой GPS-мониторинга, многочисленными радарами и камерами. Наконец, с помощью электрических кранов и оборудования будет осуществляться его автоматическая система швартовки в портах. Новый сухогруз будет способен брать на борт до 4500 тонн груза. Автономные корабли, уверяют разработчики, будут сконструированы в соответствии с требованиями основных мировых портов.

В настоящее время около 80 процентов объема грузов в мире перевозится морским транспортом, и он по-прежнему является наиболее эффективным средством доставки товаров в большинство стран. По данным ООН, объем таких морских международных перевозок увеличился в четыре раза с 1970 года по сегодняшний день, достигнув ежегодного уровня в 10 миллиардов тонн грузов. Однако эксперты задаются вопросом, смогут ли компьютеры управлять кораблями с такой же степенью безопасности, как капитан и команда судна? Впрочем, в ходе первых трансатлантических рейсов такой корабль будет идти в рейс в присутствии нескольких специалистов, которые смогут вмешаться в случае возникновения нештатной ситуации. Кстати, эксперты уверяют, что "компьютер в роли капитана" может иметь еще одно преимущество. Согласно анализу, проведенному одной из крупнейших в Европе страховых компаний, человеческая ошибка является причиной более трех четвертей всех катастроф кораблей в морских водах. При этом наиболее показательной является грубая небрежность, допущенная капитаном одного из крупнейших в Европе теплоходов Costa Concordia, которая привела к его крушению в 2012 году вблизи побережья Италии.