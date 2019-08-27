Задержанного в Китае писателя из Австралии обвинили в шпионаже

Писателю и блогеру из Австралии китайского происхождения Ян Хэнцзюню, который полгода назад был взят под арест на территории КНР, предъявлено официальное обвинение в шпионаже. Об этом сообщает телеканал ABC, которому дал интервью адвокат задержанного.

Сначала Хэнцзюня поместили под домашний арест, а впоследствии взяли под стражу. В китайском дипведомстве заявляли, что он может угрожать нацбезопасности КНР. К этому делу подключился МИД Австралии, который по своим каналам пытается выяснить обстоятельства дела у китайской стороны.

Из открытых источников известно, что писатель с академической степенью, получивший в 2000-х годах австралийское гражданство и работающий также в одном из университетов США, прежде состоял на службе в министерстве иностранных дел Китая. Его блоги в соцсетях известны критикой в адрес китайского правительства.