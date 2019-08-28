Бывший посол России в Британии Яковенко станет ректором Дипакадемии

Бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко назначен ректором Дипломатической академии МИД РФ. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"На днях подписан соответствующий документ о том, что у Дипломатической академии появится новый ректор. Он сегодня с нами, это Александр Владимирович Яковенко, которого вы все хорошо знаете, теперь будете видеть уже в Москве", - сообщила Захарова, чьи слова приводит РИА Новости.

Захарова напомнила, что Яковенко "завершил свою деятельность в качестве посла России в Лондоне". До этого дипломат был заместителем министра иностранных дел, а ранее возглавлял департамент информации и печати. Яковенко является доктором наук и специалистом по космическому праву, он - автор монографии, исследовательских работ. Много лет Яковенко преподавал на ведущих площадках, в частности, МГИМО. Послом в Британии Яковенко был назначен в 2011 году.