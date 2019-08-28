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28.08.2019 17:20
Рубрика: В мире

Кирилл Вышинский прокомментировал свое судебное преследование

Текст: Сергей Новиков

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после освобождения из-под стражи по решению киевского апелляционного суда назвал дело против него "безумным проектом Петра Порошенко", а также заявил, что никогда не планировал участвовать в обмене задержанных.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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"Это навязанный старой политической властью, по крайней мере, в отношении меня, безумный проект бывшей администрации президента Порошенко", - прокомментировал свое судебное преследование Вышинский, чьи слова приводит агентство "РИА Новости".

"Я всегда говорил, что "обмен" - это слова, которые были произнесены еще до того, как мне вручили подозрение в совершении неких преступлений​​​. Это фраза, которую произносили политики из окружения Порошенко еще в мае прошлого года. Поэтому я, как человек, который считает себя абсолютно невиновным, и моя вина еще нигде не доказана, никаким судом - поэтому я не говорю об обмене", - объяснил свою позицию журналист, добавив, что "обмен - это не то, к чему он когда-либо стремился".

Напомним, что ранее стало известно о решении Киевского апелляционного суда освободить Вышинского из-под стражи. Вместо это ему выбрана мера пресечения в виде личного обязательства. Журналиста обязали являться в суд или к следователю по первому требованию. Следующее заседание суда по рассмотрению дела против Вышинского запланировано на 16 сентября.

В мире экс-СССР Украина Российские журналисты на Украине
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