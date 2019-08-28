Китай разрабатывает меры по стимулированию потребления

Согласно руководству, опубликованному Госсоветом КНР, районы, которые ограничивают покупку автомобилей, должны принять меры для ослабления или отмены ограничений и поддержать покупки транспортных средств, работающих на новых источниках энергии.

В руководстве изложены 20 мер по поддержке потребления, включая применение новых технологий для содействия обороту продукции, совершенствование инфраструктуры на торговых улицах и ускорение развития сетевых магазинов.

Согласно заявлению Госсовета КНР, руководство направлено на то, чтобы использовать потребительский потенциал Китая и лучше удовлетворить спрос китайских потребителей.