Китай разрабатывает меры по стимулированию потребления

Государственный совет КНР опубликовал руководство, предусматривающее ослабление ограничений на покупку автомобилей, действующих в некоторых регионах страны. Эта мера - одна из двадцати, разрабатываемых правительством для стимулирования внутреннего потребления, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Согласно руководству, опубликованному Госсоветом КНР, районы, которые ограничивают покупку автомобилей, должны принять меры для ослабления или отмены ограничений и поддержать покупки транспортных средств, работающих на новых источниках энергии.
В руководстве изложены 20 мер по поддержке потребления, включая применение новых технологий для содействия обороту продукции, совершенствование инфраструктуры на торговых улицах и ускорение развития сетевых магазинов.
Согласно заявлению Госсовета КНР, руководство направлено на то, чтобы использовать потребительский потенциал Китая и лучше удовлетворить спрос китайских потребителей.