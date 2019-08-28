Китайский зонд "Чанъэ-4" возобновил работу на 9-й лунный день

Как сообщили в Центре исследования Луны и космической инженерии Государственного космического управления Китая, посадочный модуль "проснулся" в 08:10 в воскресенье, и луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц-2") - в 08:42 в субботу. Лунный день равен 14 дням на Земле, такая же продолжительность и у лунной ночи. Зонд "Чанъэ-4" перешел в спящий режим с приходом лунной ночи из-за нехватки солнечной энергии.

В течение 9-го лунного дня полезные нагрузки посадочного модуля и лунохода, включая дозиметр нейтронного излучения, низкочастотный электродетектор, и инфракрасный спектрометр, будут перезапущены для выполнения научных задач, в том числе наблюдения лунной поверхности и анализ ее состава.

Зонд "Чанъэ-4" был запущен 8 декабря прошлого года и 3 января этого года совершил мягкую посадку в кратере Карман бассейна Южный полюс - Эйткен на обратной стороне Луны.

Зонд оснащен четырьмя полезными нагрузками, разработанными Нидерландами, Германией, Швецией и Саудовской Аравией.