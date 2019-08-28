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28.08.2019 21:13
Рубрика: Власть

МИД: Россия вскоре переведет остающиеся взносы в Совет Европы

Текст: Сергей Новиков

Россия в самое ближайшее время переведет в Совет Европы взносы, которые остаются невыплаченными за 2017 и 2018 годы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Россия выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года. 27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы", - говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ответе Захаровой на вопрос СМИ.

Официальный представитель МИД также отметила, что после восстановления в полном объеме полномочий делегации из России в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня текущего года, Москва полностью выплатила взнос в бюджет Организации за 2019 год.

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"Ожидаем, что реформенный процесс в Совете Европы будет продолжен и успешно завершен в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепления роли Организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов", - резюмировала Захарова.

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