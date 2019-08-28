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28.08.2019,  
10:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Опытный образец тяжелого беспилотника "Сириус" подготовят к 2023 году

Полноразмерный макет тяжелого беспилотного летательного аппарата "Сириус" впервые продемонстрировали на Международном авиационно-космическом салоне в подмосковном городе Жуковском. Его взлетная масса - пять тонн.

Фото: Николай Грищенко / РГ
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Первый опытный образец российского дрона будет готов к 2023 году. Об этом РИА Новости сообщил генеральный конструктор группы "Кронштадт" Николай Долженков. Именно это предприятие разрабатывает новый беспилотный летательный аппарат.

Главный конструктор отметил, что пока нет стратегического инвестора. Если его не удастся найти, то выполнят работу собственными силами, а если удастся, то сделают это быстрее. Кстати, ранее "Сириус" позиционировали как перспективный пятитонный беспилотник без конкретного названия.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в четырнадцатый раз. Впервые он состоялся в 1993 году и с тех пор проводится один раз в два года.

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