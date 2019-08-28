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"Отчаянная домохозяйка" снимет байопик о создателе чипсов

Новости
    28.08.2019, 11:59
Текст:   Олег Усков
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

Мир кино, как знаем, причудлив и постоянно в нем происходят удивительные вещи - ограничений нет. И вот уже вслед за байопиком о создательнице инновационной швабры-самовыжимайки "Джой" с Дженнифер Лоуренс в главной роли зрителя поджидает другой не менее познавательный опус.

Как пишет Collider, звезда "Отчаянных домохозяек", актриса, режиссер, продюсер и предпринимательница Ева Лонгория снимет биографический фильм о Ричарде Монтанесе - создателе острых чипсов Flamin 'Hot Cheetos, одного из видов знаменитых "Читос". Где и в самом деле есть что рассказать - история Мантанеса весьма показательна.

В середине семидесятых восемнадцатилетний Монтанес, сын мексиканских эмигрантов, бросивший школу, устроился работать уборщиком в Frito-Lay, одну из компаний корпорации PepsiCo. Причем заявление на трудоустройство заполнила его жена - сам Ричард по-английски ни писать, ни читать не умел.

Вдохновленный кулинарными традициями своей родины, усердный юноша, изначально одержимый идеей стать "лучшим уборщиком фирмы", и придумал свой снек - в восьмидесятые.

Фото: youtube.com/ DC
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После призыва генерального директора компании мыслить широко и корпоративно Ричард просто позвонил ему и выложил свои мысли. И всё заверте…

Режиссером проекта выступит сама 44-летняя Лонгрия. Иных подробностей (каст, сроки, прочее) пока нет.

"Базовые" Cheetos были изобретены в 1948 году создателем Fritos Чарльзом Элмером Дулином. В то время Cheetos были первой из закусок такого рода. С 2010 года и по сей день эта марка остается самой продаваемой в Америке, с годовым оборотом в четыре миллиарда долларов.

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