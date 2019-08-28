Фестиваль "PROлето" на Сахарова и ВДНХ удивит гостей яркой программой

Общегородской молодежный фестиваль "PROлето" на проспекте Академика Сахарова и ВДНХ удивит гостей яркой и насыщенной программой. Фестиваль пройдет в преддверии Дня знаний - с 31 августа по 1 сентября.

Ранее сообщалось, что по инициативе Российского Союза Молодежи 31 августа с 15:00 до 20:00 на проспекте Академика Сахарова состоится большой праздничный концерт с участием звезд эстрады. В этот же день с 19:00 до 23:00 перед аркой главного входа ВДНХ пройдет финальный концерт фестиваля. Артистов для него выбрали сами москвичи - участники портала "Активный гражданин".

В парке Горького 31 августа пройдет Кубок Президента по гребле на байдарках и каноэ, а также первый чемпионат мира по гонкам с препятствиями в формате Ninja OCR "Арена героев". В Музеоне с 31 августа по 1 сентября будет работать творческая лаборатория под открытым небом "Яркие люди", в которой примут участие порядка тысячи артистов. А в других парках пройдут квесты, игры, экскурсии, концерты, спектакли и мастер-классы, посвященные 1 сентября.