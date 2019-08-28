Московский фестиваль прессы пройдет на Поклонной горе

31 августа на Поклонной горе состоится XVII Московский фестиваль прессы. Известные издания объединятся в Парке Победы в современный медиагород.

В городе прессы москвичи и гости столицы смогут посетить специализированные кластеры, где у каждого будет возможность пообщаться с профессионалами мира СМИ, а также принять участие в творческих мастерских. Среди тематических кластеров представлены зоны: "Бизнес", "Книги", "Дети", "Увлечения", "Спорт и здоровье". Особое место на площадке отведено секции Digital, в которой установлен VR-кинотеатр.

Также в этом году Московский фестиваль прессы поддержит общероссийский "Марафон добра Даниила Гранина", организованный Российским книжным союзом и приуроченный к 100-летию со дня рождения писателя. В рамках марафона на площадке фестиваля организован пункт сбора литературы в поддержку сельских библиотек. Фестиваль предлагает своим гостям и участникам передать книги не старше 2010 года в пользование сельских библиотек России.

Московский фестиваль прессы ежегодно проводится при поддержке Департамента СМИ и рекламы города Москвы с участием отраслевых общественных организаций - Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) и Союза журналистов Москвы.