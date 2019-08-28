Россия и Беларусь заключили контракты на ремонт и сервис ЗРК

Министерство обороны Республики Беларусь подписало с российским концерном "Алмаз-Антей" контракт на ремонт ракет к С-300, которые уже поставили в соседнюю страну, и послегарантийное сервисное обслуживание зенитных ракетных комплексов "Тор-М2К". Контракт подписали на Международном авиационно-космическом салоне, проходящем в подмосковном городе Жуковском.

От Республики Беларусь подпись под контрактом поставил заместитель начальника штаба вооружения министерства обороны Александр Шевченко, от российского концерна - заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн. Об этом сообщает ТАСС.

Контракты заключены в рамках договора о развитии военно-технического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Кстати, как сообщает пресс-служба концерна, на МАКС-2019 "Алмаз-Антей" показывает натурные образцы боевых машин из состава ЗРК "Тор-М2ДТ" и "Тор-32" с зенитными управляемыми ракетами, ЗРК "Тор-М2КМ" и другие виды военной техники.