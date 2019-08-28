СК проверит данные об издевательстве над инвалидом в Орловской области

Следователи в Орловской области приступили к проверке после сообщений в СМИ об издевательствах над инвалидом в одном из местных домов-интернатов.

Как сообщает региональное Следственное управление СКР, по сообщениям в прессе и соцсетях о нарушении социальных прав тяжелобольного человека в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Орловской области началась доследственная проверка.

- Следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы обеспечения прав и законных интересов инвалидов и престарелых людей. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СК.

Поводом для вмешательства силовиков стали размещенные в интернете кадры - предположительно, из Болховского дома-интерната. На записи видно, как на голом полу в коридоре учреждения лежит раздетый инвалид, мимо которого равнодушно ходит персонал. Автор видео поясняет, что в момент съемки в интернате происходит "травля тараканов".

Одновременно со следствием проверку происходящего в доме-интернате начали региональные власти. В облправительстве пояснили, что если нарушения подтвердятся, в интернате могут произойти кадровые перестановки.