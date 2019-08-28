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28.08.2019 20:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после гибели ребенка под колесами Range Rover в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

Уголовное дело возбуждено после наезда иномарки на четырехлетнюю девочку в Москве. Ребенок после наезда скончался.

В Башкирии в ДТП погибли двое детей

Как сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета России, дело возбуждено по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Смертельное ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе дублера Минской улицы. Автомобиль Range Rover, двигаясь в сторону Кутузовского проспекта, сбил на переходе мужчину с малолетней дочерью. Девочка погибла, ее отец госпитализирован.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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